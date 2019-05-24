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ЭКОНОМИКА РБ


UBER ВНОВЬ ЗАПУСКАЕТ В МИНСКЕ ТАРИФ UBERBLACK
15:20 24.05.2019

Сервис Uber вновь запускает в Минске премиальный тариф UberBLACK.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Uber, самые распространенные машины для этого тарифа в минских парках-партнерах Uber — седаны Mercedes Е-класс, BMW 5 серии и Audi A6. Все водители проходят собеседование и инструктаж.

Минимальная стоимость поездки по тарифу UberBLACK не превышает 7,5 руб., в нее входят подача машины, 3 километра и 5 минут в пути, далее не более 1,1 руб. за километр и 0,05 руб. за минуту. Например, за 8,6 руб. можно доехать от отеля Renaissance на проспекте Дзержинского до ТРЦ «Галерея» на проспекте Победителей. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 1,1 руб. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.

Uber — международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей. Приложение работает более чем в 700 городах 63 стран мира. Сервис Uber работает в Минске с ноября 2015 года. В Беларуси сервис Uber представлен приложением Uber BY.
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