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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ АКТИВНЫХ И ПРОДУМАННЫХ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ВДОЛЬ МКАД
14:49 24.05.2019
Александр Лукашенко требует более активных и продуманных работ по озеленению вдоль МКАД. Об этом он заявил сегодня во время ознакомления с обустройством Минской кольцевой автодороги, а также благоустройством и развитием прилегающих территорий.
По его мнению, особое внимание - развязкам, откосам, пустующим территориям.
Александр Лукашенко считает необходимым не только высаживать деревья, но и больше использовать традиционную для Беларуси кустарниковую растительность. А вместо высоких и портящих вид заборов, полагает он, вполне можно высадить деревья, например туи, которые создадут живую зеленую изгородь. Он обратил внимание, что нужно и более тщательно следить за уже произведенными посадками.
"Надо проверять. Если погибли - подсаживать. Если один (не прижившийся саженец. - Прим.) из 10-15 - это допускается, но когда через одно погибло - это ненормально", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он также обратил внимание, что следует с привлечением дизайнеров выработать планы по благоустройству соответствующих территорий как с одной, так и с другой стороны МКАД. Следует оперативно принять решения в отношении возможной застройки тех или иных участков, передачи их инвесторам, скорейшего завершения уже начатого строительства.
Александр Лукашенко акцентировал внимание, что за каждым владельцем прилегающих к МКАД объектов должна быть четко закреплена ответственность за содержание и благоустройство территории.
"Все объекты - магазины, заправочные станции и прочее - это их зона ответственности", - заявил он.
Деятельное участие должны проявить и владельцы жилых домов, чьи участки непосредственно примыкают к кольцевой дороге. В аналогичном ключе обсуждалось содержание сельхозугодий, которые своим видом в том числе формируют лицо белорусской столицы и страны в целом.
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