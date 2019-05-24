24 мая на базе ГЛХУ "Быховский лесхоз" проходит выездное заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, на заседании рассматривается эффективность организации охотничьего туризма в лесоохотничьих хозяйствах, выполнение организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за январь-апрель 2019 г.

Кроме того, будет проанализировано состояние производственного травматизма, охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности в отрасли. Пойдет также речь о наведении порядка в лесном фонде и др.

В рамках заседания запланировано также посещение ряда объектов: цеха по переработке древесины, станции погрузки вагонов, пожарно-химической станции, питомника и др.