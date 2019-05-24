|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ МИНЛЕСХОЗА РАССМОТРИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА В ЛЕСООХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВАХ
14:23 24.05.2019
24 мая на базе ГЛХУ "Быховский лесхоз" проходит выездное заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, на заседании рассматривается эффективность организации охотничьего туризма в лесоохотничьих хозяйствах, выполнение организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за январь-апрель 2019 г.
Кроме того, будет проанализировано состояние производственного травматизма, охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности в отрасли. Пойдет также речь о наведении порядка в лесном фонде и др.
В рамках заседания запланировано также посещение ряда объектов: цеха по переработке древесины, станции погрузки вагонов, пожарно-химической станции, питомника и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2019
Курсы в банках
на 24.05.2019
Конвертация в банках
на 24.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте