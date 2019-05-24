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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ 150 ПАР ОБУВИ НА 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
14:13 24.05.2019
Сотрудники Брестской таможни выявили факты продажи обуви без разрешения правообладателя на использование товарных знаков реализуемых товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, пять индивидуальных предпринимателей из Бреста в нарушение исключительного права на товарный знак, в своих торговых помещениях на территории города продавали спортивную обувь иностранного производства.
При этом они не имели разрешения на использование товарных знаков, являющихся интеллектуальной собственностью. Кроме того, они не покупали товары у официальных дистрибьюторов в Беларуси и других странах ЕАЭС.
Более 150 пар спортивной обуви в качестве предметов правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 9.21 КоАП, изъяты до решения суда. По предварительной оценке, общая стоимость товара составила свыше 15 тыс. рублей.
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