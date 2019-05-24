Сотрудники Брестской таможни выявили факты продажи обуви без разрешения правообладателя на использование товарных знаков реализуемых товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, пять индивидуальных предпринимателей из Бреста в нарушение исключительного права на товарный знак, в своих торговых помещениях на территории города продавали спортивную обувь иностранного производства.

При этом они не имели разрешения на использование товарных знаков, являющихся интеллектуальной собственностью. Кроме того, они не покупали товары у официальных дистрибьюторов в Беларуси и других странах ЕАЭС.

Более 150 пар спортивной обуви в качестве предметов правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 9.21 КоАП, изъяты до решения суда. По предварительной оценке, общая стоимость товара составила свыше 15 тыс. рублей.