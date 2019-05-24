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ЭКОНОМИКА РБ


К ИНВЕСТОРАМ, КОТОРЫЕ СРЫВАЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ - ЛУКАШЕНКО
14:05 24.05.2019

К инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко во время ознакомления с обустройством Минской кольцевой автодороги, а также благоустройством и развитием прилегающих территорий.

"Хочу предупредить: если с инвестором договорились, он должен исполнять свои обязательства. Если нет - должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к Президенту - перепрофилируем. Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал - будь добр нести ответственность", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет.

"Это касается и домов, и других объектов, которые строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица - нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины туда едут - пыль, грязь. Это ненормально. Если ты хочешь построить дом или какой-то объект - пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать - это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало", - отметил Лукашенко.

"Вы наведите порядок в Минске и областях. А Анфимову (председатель КГК Леонид Анфимов. - Прим.) надо посмотреть на некоторые подобные долгострои и кое-кого проучить или научить. Если они взяли и не хотят строить - изъять эти участки, чтобы неповадно другим было. Смотрите, чтобы у нас не было этой торговли: вы выделили ему участок, он его начинает перепродавать и карманы на этом набивать. Этого быть не должно. Взял участок - иди строй, не хочешь - верни обратно с определенной ответственностью за то, что ты не сделал того, для чего получал этот участок. Здесь нам надо наводить порядок", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, руководители области и города доложили о выполнении поручений по поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии кольцевой автомобильной дороги и транспортных развязок вокруг Минска, благоустройстве и развитии прилегающих к МКАД территорий. Они также проинформировала о строительстве новых объектов в районе кольцевой дороги и реализации инвестиционных проектов. Было отмечено, что со стороны инвесторов есть ряд нарушений, например, затягиваются сроки строительства или оно вовсе приостанавливается.
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