ЭКОНОМИКА РБ

ТРЕТИЙ ФОРУМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ CASELAW СОСТОИТСЯ 6 ИЮНЯ МИНСКЕ

13:30 24.05.2019 Форум судебной практики CaseLaw в третий раз состоится в Минске 6 июня 2019 года. Мероприятие, организованное образовательным центром «Профессиональный интерес», направлено на повышение доступности данных о судебной практике, эффективности работы юристов и улучшение деловой среды. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа форума разбита на 4 блока: споры в сфере антимонопольного регулирования; споры в банкротстве; споры, возникающие из договоров поставки; корпоративные споры. По каждой категории споров будут рассмотрены реальные кейсы из практики адвокатов в формате: предмет спора, позиция сторон, решение суда, основные выводы, правовая оценка экспертов по данной категории споров и обобщение по существующей статистике в этой категории дел.