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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕТИЙ ФОРУМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ CASELAW СОСТОИТСЯ 6 ИЮНЯ МИНСКЕ
13:30 24.05.2019
Форум судебной практики CaseLaw в третий раз состоится в Минске 6 июня 2019 года.
Мероприятие, организованное образовательным центром «Профессиональный интерес», направлено на повышение доступности данных о судебной практике, эффективности работы юристов и улучшение деловой среды.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа форума разбита на 4 блока: споры в сфере антимонопольного регулирования; споры в банкротстве; споры, возникающие из договоров поставки; корпоративные споры.
По каждой категории споров будут рассмотрены реальные кейсы из практики адвокатов в формате: предмет спора, позиция сторон, решение суда, основные выводы, правовая оценка экспертов по данной категории споров и обобщение по существующей статистике в этой категории дел.
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