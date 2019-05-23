В Минске 23 мая стали известны победители республиканского конкурса «Лучший экспортер 2018 года». В номинации «Пищевая промышленность» второй год подряд победителем объявлена компания «Санта Бремор».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, общий объем экспорта продукции «Санта Бремор» в 2018 году составил 239,2 млн долларов США.

В 2018 году доля экспорта «Санта Бремор» составила 61% от всего объема производства. Компания реализовала 61,8 тыс. тонн продукции на экспорт стоимостью 239,2 млн долл. США.

По итогам отчетного периода продукция компании присутствует в 37 странах мира. Значительную долю экспорта составляют поставки в страны СНГ и Прибалтики. В прошедшем году «Санта Бремор» возобновила поставки продукции в Сингапур и на Кипр, вышла на рынок Таджикистана. К достижениям 2018 года относится трехкратное увеличение экспорта в Польшу (порядка 142 тонн) и двукратное – в Израиль (порядка 462 тонн). Также продукция под брендом «Санта Бремор» была введена в магазины сети Auchan и Stokrotka (Польша), Lidl (Литва).

На данный момент компания выпускает продукцию в 13 категориях. Лидирующими экспортными категориями 2018 года стали «Сурими», «Пресервы из сельди», «Икра из мойвы в соусе».

«В текущем году мы продолжаем наш вектор по предложению актуального продукта для каждого конкретного рынка. Новинкой экспорта 2019 уже стала икра имитированная в ассортименте. В планах – активное участие в международных выставках, отслеживание мировых и локальных тенденций. Среди новых географических направлений – сотрудничество с Аргентиной, Францией и Испанией в продуктовых категориях «Пресервы», «Морские водоросли», «Икра», «Сурими». По результатам 2019 года мы планируем прирост экспортных продаж на 15%», – отметил начальник управления экспортом компании «Санта Бремор» Василий Тезин.

Росту и расширению присутствия продукции «Санта Бремор» за рубежом способствуют следующие составляющие:

разработка и получение сертифицированных систем менеджмента качества и безопасности;

регулярное исследование потребительских предпочтений. Ежегодно компания инициирует обобщающее исследование по всем категориям продукции – бренд-трекинг. А также проводит ритейл-аудиты, заказные и синдикативные исследования, изучает международные тренды по запуску новинок во всем мире;

эффективная система логистики и дистрибуции. Товаропроводящая сеть, созданная в России, Украине и Молдове, помогает держать под контролем качество продукции на каждом этапе. Собственный автопарк компании состоит из 430 единиц специализированного грузового автотранспорта, который доставляет продукт со строгим соблюдением температурного режима.

Также осенью 2019 года «Санта Бремор» планирует завершить строительство одного из крупнейших автоматизированных складских комплексов в Беларуси. Наличие такого склада поможет оптимизировать логистику по скорости и экономичности. Инвестиции в этот проект составят 10 млн евро.

Основной организатор конкурса «Лучший экспортер» – Белорусская торгово-промышленная палата. Цель – стимулирование развития экспортно ориентированного производства и повышение престижа отечественных производителей на мировом рынке.