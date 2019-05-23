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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЗРАБОТНЫЕ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НО ЗА ПОЛГОДА ТАК И НЕ ОТКРЫЛИ СВОЕ ДЕЛО
12:29 24.05.2019

В Гомельской области уровень зарегистрированной безработицы в 2016-2018 гг. снизился с 1% до 0,3%, а уровень трудоустройства безработных вырос на 10,4% и составил 64,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, при этом управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов не всегда принимаются должные меры по обеспечению законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» Государственной программы.

Так, например, управлением по труду Гомельского горисполкома в 2018 году из 458 безработных, прошедших за счет бюджетных средств обучение (переподготовку), было трудоустроено только 269 чел. (59%), в том числе по полученной специальности (профессии) – 204 человека (44,5%). При этом 31 чел. (6,7%) снова стали на учет в качестве безработных. В результате средства бюджета в сумме 53,6 тыс. руб., направленные на обучение 254 безработных, были использованы не эффективно.

Кроме того, направление безработных на обучение в ряде случаев осуществлялось без учета реальной потребности экономики региона в той или иной специальности (профессии).

К примеру, при превышении (избытке) по состоянию на 01.12.2017 зарегистрированных безработных над числом вакансий по профессиям (специальностям) лифтер, оператор котельной и слесарь-сантехник на 4, 4 и 1 соответственно управлением по труду Гомельского горисполкома были направлены на переобучение в 2018 году по таким специальностям 27, 32, 22 чел. соответственно, в результате остались не трудоустроенными 13, 11 и 9 чел. соответственно.

При этом при недостатке (дефиците) таких специальностей как бетонщик (143 вакансии), каменщик (133) и арматурщик (56), безработные на обучение по этим специальностям не направлялись.

В соответствии с постановлением Совета министров №342 от 07.03.2008 безработным предоставляются субсидии за счет средств фонда социальной защиты населения Беларусь в размере 11 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения. При этом в случае неосуществления безработным предпринимательской деятельности более 6 месяцев в течение 12-месячного периода со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо регистрации частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства, полученная им субсидия возвращается в бюджет.

В 7 районах области и Гомеле установлены факты неосуществления 11 безработными, получившими субсидии, предпринимательской деятельности более 6 месяцев со дня госрегистрации в качестве ИП. Общая сумма субсидий, подлежащая возврату, составила 26,9 тыс. руб.

В Гомеле также установлены факты длительного отсутствия без уважительных причин на учебных занятиях безработных, направленных на обучение, что является основанием для их отчисления с возмещением в бюджет фактических затрат за период обучения.

Так, например, 2 безработные гражданки, направленные управлением по труду Гомельского горисполкома в УО «Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза на обучение по специальностям «Продавец» и «Контроллер-кассир», с 05.11.2018 по 05.02.2019 пропустили без уважительной причины 24 и 20 учебных дней соответственно.

Кроме того, в Гомельской области отмечается недостаточная работа по созданию новых высокопроизводительных рабочих мест.

Так, по данным статистики за 2018 год в Гомельской области на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств трудоустроено 7558 граждан, из них только 12 граждан принято на высокопроизводительные места.

Для принятия мер реагирования информация о выявленных нарушениях и недостатках также направлена в Гомельский облисполком.
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