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ЭКОНОМИКА РБ


В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ НА РЫНКЕ ТРУДА В ИТ-ОТРАСЛИ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ FULL STACK СПЕЦИАЛИСТЫ
11:57 24.05.2019

В ближайшие нескольких лет на рынке труда в ИТ-отрасли будут востребованы Full Stack специалисты. Так информация прозвучала в ходе круглого стола ИТ-абитуриент 2019», в котором приняли участие представители администрации Парка высоких технологий, Министерства образования, учреждений образования (БГУИР, БГУ, БГТУ, БГЭУ) и компаний-резидентов ПВТ («ЭПАМ Системз», «Техартгруп», «Изибрэйн»).

По мнению компаний-резидентов ПВТ, Full Stack специалисты смогут принимать участие во всех этапах создания и эксплуатации ПО, начиная от серверной логики, и заканчивая знанием современных фреймворков и умением разбираться в клиентском коде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, особо востребованы на рынке труда будут ИТ-специалисты с глубокой экспертизой в различных предметных областях – медицине, химии, машиностроении и т.д.

Востребованными являются также разработчики, которые работают в сферах больших данных, Machine Learning и IoT. Есть устойчивые предпосылки на «кадровый голод» по этим направлениям на следующие несколько лет.

Укрепят позиции мобильные технологии, будет востребован Kotlin как новый язык программирования для них, продолжится рост в сфере искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Как было отмечено участниками круглого стола, независимо от стека технологий, в первую очередь на рынке труда ценятся и будут цениться специалисты с фундаментальными знаниями, желанием изучать новое и быстро адаптироваться под все изменения ИТ-отрасли.

При этом особое место в подготовке ИТ-специалистов занимает английский язык. Хорошее знание английского языка продолжит быть критическим преимуществом для тех, кто планирует работать в ИТ-отрасли.

Участники круглого стола констатировали, что для абитуриентов связать свое будущее с ИТ-отраслью – хороший выбор. Все выпускники белорусских вузов 2018 года, получившие образование по ИT-специальностям, были успешно распределены. Количество заявок при распределении ИТ-специалистов примерно в 1,5 раза превышает количество самих выпускников.

Отметим, что главной целью прошедшего в Парке высоких технологий круглого стола было обсудить кадровые перспективы ИТ-отрасли Беларуси и помочь абитуриентам определиться в выборе ИТ-специальностей.
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