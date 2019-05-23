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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПОДГОТОВКУ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 530 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
11:18 24.05.2019

На подготовку лагерей к летним каникулам в Гродненской области из республиканского бюджета выделено 79,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 530 тыс. руб., из средств субботника – 250 тыс. руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, всего планируется открыть 953 лагеря различных видов, в которых оздоровится 62755 детей. С 1 июня начнут свою работу 23 стационарных оздоровительных лагеря с функционированием в 4-сменном и 5-сменном (11 лагерей) рабочем режимах.

В настоящее время ведется активная работа по подготовке оздоровительных лагерей к приему детей, проводится текущий ремонт, закупается оборудование и инвентарь. Значительный вклад вносят и собственники лагерей. Продолжена практика закрепления оздоровительных лагерей за организациями на территории районов и Гродно в порядке долевого участия в финансировании затрат по подготовке лагерей к приему детей, с последующим выделением путевок детям работников этих организаций.

Ежегодно оздоровительная кампания носит социально выраженный характер, особое внимание уделяется детям, находящимся в социально опасном положении, детям-сиротам, детям-инвалидам. В 2019 году планируется оздоровить 1507 детей-сирот, 519 детей-инвалидов. На доплату до полной стоимости путевок для данной категории детей предусмотрено 284 тыс. рублей из средств областного бюджета. Максимально будут охвачены оздоровлением и дети, находящиеся в СОП и на индивидуальном профилактическом учете.

На базе 2 стационарных лагерей «Зорька юбилейная» и «Сузорье» будет продолжена практика организации оздоровления детей-инвалидов в сопровождении одного из родителей. На базе ДРОЦ «Лесная поляна» планируется оздоровить 10 детей-инвалидов в сопровождении родителей.

Завершается работа по комплектованию лагерей кадрами. Особое внимание уделено подбору квалифицированного медицинского персонала и работников пищеблоков. В каждом лагере будет обеспечено круглосуточное дежурство работников милиции.
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