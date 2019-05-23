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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ГОМЕЛЕ
10:52 24.05.2019

Филиал ЗАО «Амкодор-Спецсервис» – «Амкодор-Гомель» участвует в XX Международной выставке «Весна в Гомеле», которая проходит 23-26 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на экспозиции «АМКОДОР» представлено пять машин. Среди них – хорошо известный погрузчик универсальный «АМКОДОР 211Е» – машина маленькая, но работоспособная. Такому универсалу под силу любые серьезные задачи. Благодаря быстросменным рабочим органам «АМКОДОР 211Е» способен грузить, перемещать, бурить, вымешивать бетон, подметать – производить широкий спектр манипуляций, необходимых в различных областях хозяйственной деятельности.

На выставке «Весна в Гомеле» экспонируется еще один погрузчик универсальный с приставкой «мини» – «АМКОДОР 308» грузоподъемностью 0,9 т. Эта машина способна работать на газоне, тротуарах и других площадках с низкой несущей способностью, не повреждая их. Высота 2,4 м и ширина 1,2 м позволяет минипогрузчику беспрепятственно проходить через узкие проемы, а шарнирно-сочлененная конструкция рамы обеспечивает радиус поворота по ковшу 3000 мм.

На выставке в Гомеле также можно ознакомиться с машиной, предназначенной для погрузки и складирования лесоматериалов, лесопогрузчиком фронтальным универсальным «АМКОДОР 352Л», экскаватором-погрузчиком «АМКОДОР 702ЕМ», а также погрузчиком фронтальным одноковшовым «АМКОДОР 332B».
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