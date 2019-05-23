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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫЯВЛЕНО ПОЧТИ 60 ЧЕЛОВЕК, НЕЛЕГАЛЬНО ПОЛУЧАЮЩИХ ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ ВНАЕМ ПОМЕЩЕНИЙ
10:38 24.05.2019

За 4 месяца 2019 года выявлено 58 жителей Гомельской области, нелегально извлекающих доходы от сдачи внаем жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, в принудительном порядке они перечислили в бюджет 8,5 тыс. рублей.

Выявлению «теневых доходов» граждан способствует использование разного рода электронных информационных баз. Кроме того, на постоянном контроле в инспекциях области находится информация, содержащаяся в печатных и электронных СМИ, объявления в сети Интернет, реклама на остановках общественного транспорта, сведения поступающих из органов внутренних дел от других организаций, сведений от граждан по телефону доверия 189.

Так, при проверке информации, поступившей в ноябре 2018 года, по сообщению жителя Гомеля установлено, что гражданином с 2014 по 2018 годы сдавалась двухкомнатная квартира без оформления договора найма жилого помещения и без уплаты фиксированной ставки подоходного налога. По результатам проверки доначислено и взыскано платежей в бюджет в сумме 2945,43 руб., в том числе пени – 650,37 руб. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 130,86 руб. Все суммы поступили в бюджет.

Вместе с тем, состоящих на учете добросовестных плательщиков гораздо больше – 11876 физических лиц. Ими уплачено в бюджет в течение января - апреля 2019 года 842,9 тыс. руб. налогов.

В инспекции МНС по Гомельской области 24 мая с 10.00 до 13.00 будет проведена прямая линия по вопросам порядка уплаты налога при сдаче квартиры (помещения) внаем физическими лицами.

На вопросы граждан по телефону прямой линии 748824 ответит начальник управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гомельской области Вячеслав Антонов.
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