В рамках XVI Гомельского экономического форума-2019 комитетом «Гомельоблимущество» объявлены аукционы по продаже неиспользуемых государственных объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на торгах, которые состоятся 24 мая 2019 года, запланировано проведение четырех аукционов, в том числе и электронные торги. Всего на продажу выставлено 24 объекта недвижимости, расположенных в различных регионах Гомельской области и в г. Гомеле, площадью от 43,2 до 32 тыс. кв. м.

Более половины предлагаемых к продаже объектов выставлены по сниженным ценам (на 50%, 80% и за базовую величину).

Всего предложено объектов недвижимости общей площадью более 52 тыс. кв. м.

Приобретенные объекты можно будет использовать для производственных нужд, торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания, организации гостиничного бизнеса, складских нужд.

В инвестиционный каталог ХVI Гомельского экономического форума-2019 комитетом «Гомельоблимущество» включено более 120 объектов недвижимости, предлагаемых к продаже в 2019 году, общей площадью около 110 тыс. кв. м. Ознакомиться с объектами можно на сайте ХVI Гомельского экономического форума-2019.