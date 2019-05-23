В Брестской области числится 43 660 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 10 236 организаций и 33 424 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, за январь-апрель 2019 года поступления в бюджет от данной группы плательщиков составили 196,7 млн. рублей и увеличились на 13,3 млн. рублей в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста – 107,2%.

Организациями – субъектами малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) перечислено в бюджет 107,4 млн. рублей (темп роста 102,8%). Их количество составило 9916 единиц.

От 320 организаций – субъектов среднего предпринимательства (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) поступило в бюджет области 60,7 млн. рублей. По сравнению с январем-апрелем 2018 года платежи увеличились на 14,4%, или на 7,6 млн. рублей.

Индивидуальными предпринимателями уплачено 28,6 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 110,5%, или платежи выросли на 2,7 млн. рублей.