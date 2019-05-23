С 15 по 17 мая в Витебске, Гродно и Минске на единой информационной площадке прошли электронные ярмарки вакансий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в электронных ярмарках вакансий приняли участие 29 организаций, заявивших 992 вакансии. В Витебске участвовали 9 организаций, в Гродно – 5 и в Минске – 15.

В целом за три дня электронный ресурс посетили более 5 тыс. человек, причем самыми активными посетителями были граждане в возрасте от 25 до 34 лет – 47,2 процента.