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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК – МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
09:21 24.05.2019
С 15 по 17 мая в Витебске, Гродно и Минске на единой информационной площадке прошли электронные ярмарки вакансий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в электронных ярмарках вакансий приняли участие 29 организаций, заявивших 992 вакансии. В Витебске участвовали 9 организаций, в Гродно – 5 и в Минске – 15.
В целом за три дня электронный ресурс посетили более 5 тыс. человек, причем самыми активными посетителями были граждане в возрасте от 25 до 34 лет – 47,2 процента.
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