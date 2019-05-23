В первом квартале 2019 года объем производства продукции в целом по предприятиям концерна «Беллесбумпром» вырос по сравнению с первым кварталом 2018 годы на 16,7% и составил в сопоставимых условиях 388,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, при этом не наращиваются складские остатки. Предприятия работают под контракты. Из общего объема производства на экспорт поставляется более 70% продукции. Экспорт в первом квартале вырос на 8,9% и составил почти 140 млн долларов США. Рентабельность продаж сложилась на уровне 6,3%.

Основным сырьем для предприятий концерна является деловая древесина хвойных пород, и частично лиственная, в частности, береза для производства фанеры, дуб – для производства мебели и некоторые другие породы.

В 2018 году предприятия концерна переработали 5,2 млн куб. м деловой древесины. Кроме того, переработано 771 тыс. дровяной древесины, которая образовалась в ходе самозаготовки предприятиями сырья на выделенных в аренду участках лесного фонда.

В 2019 году предприятиями концерна планируется переработать порядка 5,5 млн куб. м древесины, увеличив объем переработки по сравнению с прошлым годом на 300 тыс. куб. м за счет ввода новых перерабатывающих мощностей в ООО «Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие» и «Акитама» (Витебск).

Все сырье, поступающее на заводы концерна, перерабатывается без отходов. На предприятиях построены собственные энерго- и теплоисточники, работающие на древесных отходах. За счет установки котлов, работающих на местном сырье, предприятия сократили применение экспортных топливно-энергетических ресурсов почти в 2 раза и довели долю использования в деревообработке древесного топлива свыше 95%.

Кроме того, созданы сопутствующие производства, где из отходов основного производства выпускаются топливные гранулы, брикеты и щепа.

В первом квартале 2019 года производство щепы на предприятиях концерна выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,4% и составило 539,6 тыс. плотных куб. м. Производство брикетов топливных выросло на 5,5% и составило 3,3 тыс. тонн. Производство пеллетов выросло на 43,6% и составило более 8 тыс. тонн.

Деревообрабатывающие предприятия концерна «Беллесбумпром» работают с высокой загрузкой имеющихся мощностей.

Обеспечивается переработка деловой древесины, из которой производится продукция с высокой добавленной стоимостью и отвечающая международным стандартам качества.

Предприятия работают в двух- и трехсменном режимах. Так, мощности предприятий, выпускающих древесноволокнистые плиты, за счет этого загружены более чем на 150%, выпускающих древесностружечные плиты, – на 140%, фанерные производства загружены на 120%.