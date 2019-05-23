Инфраструктурный оператор beCloud и мобильный оператор МТС планируют значительно расширить сеть 4G и увеличить количество базовых станций в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц по всей стране. Сегодня связь нового поколения от beCloud и МТС доступна в 176 населенных пунктах Беларуси, по оценкам операторов, количество пользователей вскоре может превысить 2 млн абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе beCloud, летом этого года качество 4G-связи в диапазоне 1800 МГц будет усилено для абонентов самых загруженных локаций Минска, Гомеля, Могилева и других областных центров, а также для Пинска, Молодечно, Мозыря, Бобруйска, Новополоцка и еще для пятидесяти восьми городов Беларуси. Всего в сеть будет включено около четырехсот базовых станций диапазона 1800 МГц. Общее количество сайтов приблизится к двум тысячам базовых.

Меньше чем через месяц, в июне, компании запустят в эксплуатацию около 300 новых базовых станций, работающих в частотном диапазоне 2600 МГц. Они также начнут работать в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Гродно, Витебске, Борисове и еще двадцати пяти городах.

В этих населенных пунктах операторы расширят емкость сети в местах активного потребления трафика: на вокзалах, в парках, около торговых центров и университетов, на пешеходных зонах и возле туристических достопримечательностей. Это позволит даже при возрастающей нагрузке на базовые станции пользоваться 4G с еще большим комфортом.

«Услуги на базе технологии LTE демонстрируют устойчивый спрос: потребление мобильного трафика по сравнению с голосовым продолжает расти. Поэтому вместе с нашим партнером инфраструктурным оператором beСloud компания продолжает активное масштабирование сети 4G. И мы видим, как развитие инфраструктуры прямым образом влияет на формирование цифровой среды, цифровых привычек абонентов и бизнеса, формирует спрос и развивает новые услуги и сервисы в Беларуси», – отметил генеральный директор компании МТС Владимир Карпович.

Диапазон 2600 МГц позволяет расширить емкость сети LTE, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Таким образом, даже при сохраняемой большой нагрузке на базовые станции, абоненты смогут пользоваться 4G связью на еще более комфортных скоростях. Все локации для активации технологии выбираются исходя из загрузки и потребностей абонентов.

«Мы стремимся непрерывно улучшать качество оказываемых нами услуг, чтобы обеспечить своим партнерам безупречные сервисы: последовательно расширяем сеть, инвестируем в строительство базовых станций, улучшаем качество соединения в тех местах, которые требуют особого внимания из-за увеличивающейся нагрузки со стороны пользователей. На сегодня значительно вырос охват населения услугами 4G, к сети подключены пользователи 176 городов и небольших населенных пунктов страны, и потребность в высоких скоростях будет увеличиваться», – сказал генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Главное преимущество 4G для абонента, в отличие от предыдущего стандарта связи 3G, – высокая скорость мобильного интернета. Так, кроме привычных интернет-сервисов абоненты могут комфортно просматривать HD-видео, работать с объемным контентом и обмениваться большими файлами.