За 4 месяца 2019 года пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск увеличился на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 1,3 млн человек. Только за апрель текущего года государственную границу Беларуси в столичном аэропорту пересекло более 350 тыс. пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, ожидается, что в преддверии и во время проведения II Европейских игр пассажиропоток увеличится в несколько раз. В нашу страну съедутся спортивные делегации и болельщики из более чем 50 стран. Значительное количество спортивных делегаций и болельщиков прибудут в страну через Национальный аэропорт Минск.

Минская региональная таможня готова к такому наплыву гостей. На таможенном посту «Национальный аэропорт Минск» модернизировано и усовершенствовано техническое оборудование: обновлены технические средства таможенного контроля, увеличено количество персональных видеорегистраторов и радиостанций. В настоящий момент тестируется новый аппарат, переданный китайской стороной в рамках оказания технико-экономической помощи – настольный детектор обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ. На период проведения Игр увеличено количество сотрудников Минской региональной таможни, которые будут работать в Национальном аэропорту «Минск».

Для участников II Европейских игр, официальных представителей, организаторов Игр, иных специалистов, безвизовый режим будет установлен в период с 20 мая по 10 июля 2019 года.

Безвизовый порядок въезда в период с 10 июня по 10 июля 2019 года (независимо от вида транспорта) будет распространяться и на иностранных болельщиков, которые являются гражданами 74 государств, перечисленных в приложении к указу №8 от 9 января 2017 года. Для этого нужно иметь в наличии действительные документы для выезда за границу, а также оригинальный или электронный билет на соревнования II Европейских игр (в том числе на церемонии открытия, закрытия).

В прошлом году срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличился до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через пункт пропуска через государственную границу в Национальном аэропорту Минск.