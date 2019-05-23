Уровень оплаты труда медработников при новой системе не должен стать меньше. Такое мнение высказал министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на заседании общественного совета, на котором были обсуждены предложения рабочей группы по внедрению новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций здравоохранения.

Как сообщает «Медицинский вестник», новая система оплаты труда разрабатывается с учетом указа №27 от 18.01.2019 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» и вступит в силу с 1 января 2020 года.

В состав рабочей группы вошли специалисты аппарата Минздрава, Республиканского профсоюза работников здравоохранения, ГУЗО и комитета по здравоохранению Мингорисполкома, организаций здравоохранения.

«Обсуждая проект, мы не должны пропустить ни одну категорию медицинских работников — уровень оплаты труда не должен стать меньше. Задача, которая стояла перед разработчиками, — упростить систему, взять на себя всю ответственность за ресурсы, которые мы имеем, за их рациональное и справедливое использование», - отметил В. Малашко.

На совещании обсуждались разработанные специалистами проекты двух постановлений Минздрава, в которых определены стимулирующие надбавки и компенсирующие доплаты работникам здравоохранения, их размеры, рассчитанные с учетом максимального сохранения в денежном эквиваленте по действующим условиям и с 1 января 2020 года.

Члены рабочей группы отметили, что на сегодняшний момент действующими условиями оплаты труда в здравоохранении предусмотрено более 50 выплат (повышения, надбавки и доплаты). Предлагается оптимизировать количество выплат до 12 (8 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты) за счет объединения действующих оснований.

Первый проект разработан во исполнение пункта 8 указа №27 и будет распространяться на всех медицинских и фармацевтических работников бюджетных организаций независимо от ведомственной подчиненности.

В частности, распределены в зависимости от имеющейся квалификационной категории по тарифным разрядам все должности врачей-специалистов (с 7-го по 11-й) с сохранением действующих подходов, средних медработников, фармацевтов (с 3-го по 6-й).

Кроме того, определены стимулирующие надбавки в процентах от оклада работника: за применение (участие в применении) новых, сложных и уникальных методов оказания медицинской помощи (вводится с 01.01.2020 указом №27 от 18.01.2019, отменяющим указ №619 от 26.12.2005); за наличие квалификационной категории; за выполнение руководителями (их заместителями) организаций дополнительного объема врачебной нагрузки; за специфику труда по разным основаниям, в зависимости от выполняемой работы и должности, занимаемой работником (например, для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; оказывающих скорую медицинскую помощь; врачей-специалистов хирургического профиля, врачей-интернов (провизоров-интернов); врачей-экспертов МРЭК; медицинских работников, осуществляющих дежурства на дому и др.).

Помимо этого, определены компенсирующие доплаты в процентах от базовой ставки (180 руб.): за выполнение функции внештатного главного специалиста; руководителям обособленных структурных подразделений, врачам-специалистам (руководителям структурных подразделений), заведующим ФАПами, здравпунктами, профдезотделами, средним медработникам (старшим) и др.

Второй проект разработан во исполнение пункта 9 указа №27 и будет распространяться на работников, в том числе административно-управленческих и хозяйственно-обслуживающих, бюджетных организаций системы Минздрава.

Согласно ему, предусмотрены стимулирующие надбавки в процентах от оклада работника: молодым специалистам; за уровень квалификации немедицинским работникам (аналогично как для медицинских и фармацевтических работников за наличие квалификационной категории); за напряженность и характер работы, а также инженерам, работающим с особо сложной медаппаратурой, медицинским физикам, химикам, биологам, специалистам с высшим немедицинским образованием и др.

Также предусмотрены компенсирующие доплаты от базовой ставки (180 руб.): за работу в организациях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности; за особый характер труда (по аналогии с действующим повышением тарифных окладов работников за работу во вредных условиях труда).