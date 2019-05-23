Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Согласно решению, для 191 студента учреждений высшего образования за высокие результаты в учебе и научной деятельности назначены стипендии на второй семестр 2018/2019 учебного года. Денежными премиями поощрены также 117 учащихся, которые победили на международных и республиканских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на финансирование в нынешнем году расходов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделят около Br990 тыс.