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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕ СОВЕТА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
15:57 23.05.2019
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Согласно решению, для 191 студента учреждений высшего образования за высокие результаты в учебе и научной деятельности назначены стипендии на второй семестр 2018/2019 учебного года. Денежными премиями поощрены также 117 учащихся, которые победили на международных и республиканских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на финансирование в нынешнем году расходов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделят около Br990 тыс.
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