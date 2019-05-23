Минский столичный союз предпринимателей и работодателей 21 мая направил в Министерство экономики ответ на письмо №13-02-02/4306 «О социальной защите работников организаций-банкротов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССПиР, в письме подчеркивается, что жизненный цикл субъекта хозяйствования зависит не только от руководителей предприятий, но и от макроэкономических условий в стране, от принятых решений государственных органов. Выступая за введение в Беларуси обязательного страхования ответственности работодателей за невыплату заработной платы при банкротстве организации, Министерство экономики, а также Федерация профсоюзов и Министерство труда и социальной защиты, планируют тем самым в очередной раз возложить на предпринимателей обязанность решать проблемы, вызванные несовершенством законодательства, регулирующего развитие предпринимательства. На работодателей уже сейчас возложена большая нагрузка по уплате налоговых и неналоговых платежей: каждый месяц 34% от фонда оплаты труда белорусские работодатели перечисляют в ФСЗН, а с зарплаты работников удерживают 1% для перечисления страховых взносов.

В связи с этим ОО «МССПиР» поддержит предложение Федерации профсоюзов Беларуси о создании специального страхового компенсационного фонда в случаях невыплаты зарплаты и неуплаты страховых взносов предприятиями-банкротами только в том случае, если страховой взнос в размере 0,1% будет выплачиваться не работодателями от фонда оплаты труда, а работниками из своей заработной платы.

«На письмо Министерства экономики № 13-02-02/4306 «О социальной защите работников организаций-банкротов» ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» сообщает, что может поддержать предложение Федерации профсоюзов Беларуси о создании специального страхового компенсационного фонда в случаях невыплаты заработной платы и неуплаты страховых взносов предприятиями-банкротами только в том случае, если страховой взнос в размере 0,1% будет выплачиваться не работодателями от фонда оплаты труда, а работниками из своей заработной платы.

Жизненный цикл субъекта хозяйствования зависит не только от руководителей предприятий, но в том числе и от макроэкономических условий в стране, от принятых решений государственных органов.

В свою очередь на работодателей уже сейчас возложена большая нагрузка по уплате налоговых и неналоговых платежей. Напомним, каждый месяц 34% от фонда оплаты труда белорусские работодатели перечисляют в ФСЗН, а с зарплаты работников удерживают 1% для перечисления страховых взносов», – говорится в письме.