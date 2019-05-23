В бюджет Минской области за январь-апрель 2019 года поступило 1443,7 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 575 млн руб., в местные бюджеты – 868,7 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 312,4 млн руб., или 21,6% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 280,4 млн руб. (19,4%), налогу на прибыль – 258,4 млн руб. (17,9%), налогу на добавленную стоимость – 61,8 млн руб. (4,3%), налогу на недвижимость – 50,9 млн руб. (3,5%), акцизам – 46,4 млн руб. (3,2%).