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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
14:50 23.05.2019
В бюджет Минской области за январь-апрель 2019 года поступило 1443,7 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 575 млн руб., в местные бюджеты – 868,7 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 312,4 млн руб., или 21,6% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 280,4 млн руб. (19,4%), налогу на прибыль – 258,4 млн руб. (17,9%), налогу на добавленную стоимость – 61,8 млн руб. (4,3%), налогу на недвижимость – 50,9 млн руб. (3,5%), акцизам – 46,4 млн руб. (3,2%).
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