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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 20 ОБРАЗЦОВ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА «БЕЛАГРО-2019»
14:37 23.05.2019
ОАО «Гомсельмаш» примет участие в Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2019», которая пройдет 4-9 июня под Минском.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «Гомсельмаш» представит на открытой площадке выставки более 20 образцов современной сельскохозяйственной техники: суперкомбайн «ПАЛЕССЕ GS2124», новинку «ПАЛЕССЕ GS3219», модернизированный комбайн «ПАЛЕССЕ GS12A1», высокопроизводительный кормоуборочный комбайн «ПАЛЕССЕ FS8060», мобильное энергосредство MS350, «УЭС-2-280А» с мульчером М550m и многое другое.
В экспозиции предприятия найти для себя подходящую технику смогут не только аграрии, но и энергетики, переработчики торфа и лесные хозяйства. А получить информацию о программах финансирования лизинга можно на стенде партнера – ОАО «Промагролизинг», сотрудники компании ответят на все интересующие вопросы.
Прийти могут все желающие – вход свободный, а от станции метро «Малиновка» (остановка транспорта около ТЦ «Простор») в течение всех дней работы выставки будут курсировать бесплатные автобусы.
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