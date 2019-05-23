Александр Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли. Об этом он заявил 23 мая, принимая вице-премьера Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова с докладом о повышении эффективности использования лесных ресурсов.

"Надо вдвоем собраться и определиться с Министерством лесного хозяйства, как будем жить дальше. Это подарок природы. Но мы относимся к лесу отвратительно. Я бываю часто (не только пролетаю - я сверху тоже вижу, что происходит) в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Это величайший дар! Я уже не говорю про экономику. Почти 40% территории - лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в последнее время звучит слишком много нареканий по поводу работы в лесной отрасли. "И вам, Владимир Андреевич (Дворник), надо серьезно подключиться к этому вопросу, разобраться. Леонид Васильевич (Анфимов) ответственный у меня за лесное хозяйство с давних еще времен и неплохо знает, что происходит в лесу", - отметил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в очередной раз ему вносится предложение разрешить поставки бревна на внешние рынки.

"Мы когда-то уже отошли от этого, договорились, что мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Вы опять мне вносите предложение о поставках этого даже не пиловочника, а бревна", - заметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что при работе в лесной отрасли не может идти речь о наличии отходов.

"Учитесь у немцев. У них нет отходов. Переработайте и продайте", - сказал Лукашенко.

Он привел пример, что в настоящее время "затеяли целую эпопею" с переработкой низкокачественной древесины, в том числе полученной в результате вырубки поврежденных короедом участков леса, в топливные пеллеты.

"Шесть заводов построим". Когда вы их построите? Я поинтересовался технологией этих заводов. Слушайте, какие заводы? Стоят две машины, которые перерабатывают щепу, опилки и прочие отходы и превращают в пеллеты, - сказал он. - И спрос большой на рынке, и цена неплохая. Так это надо было уже вчера завезти оборудование и поставить. Я приводил пример 1941 года. Если бы мы так переносили заводы на Урал, мы бы войну проиграли. А тут шесть машин не можем поставить!".

"Поэтому если у вас образуются какие-то излишки, отходы, которые вы не можете переработать на действующих предприятиях, давайте, быстрее реализовывайте эти проекты", - подчеркнул Лукашенко.