В Минске сформирована крупнейшая в республике инфраструктура объектов торговли и общественного питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», сеть общественного питания насчитывает свыше 2,5 тыс. объектов общественного питания на 160 тыс. мест, из которых свыше 2000 – общедоступные объекты более чем на 100 тыс. мест, которые готовы принять жителей и гостей столицы.

Общественное питание столицы представлено различными национальными кухнями, которые способны удовлетворить вкусовые предпочтения всех гостей: русская, украинская, китайская, паназиатская, японская, американская, грузинская, итальянская и др.) Всего порядка 30 национальных кухонь.

Белорусская национальная кухня представлена в более чем 50 заведениях, где белорусский колорит отражен не только в меню, но и в интерьере и обслуживании.

Кроме того, практически во всех объектах общественного питания столицы в меню представлены блюда белорусской национальной кухни.

Значительное количество объектов общественного питания с различными зарубежными и белорусской кухнями сосредоточенно на фуд-кортах торгово-развлекательных центров, а также в непосредственной близости к спортивным объектам, задействованных при проведении Европейских игр.

Питание участников Игр будет организовано в основной столовой Деревни спортсменов на 2000 мест в круглосуточном режиме для 6 тысяч человек.

Спортсменам будут предложены блюда белорусской, итальянской, французской, славянской, азиатской, средиземноморской кухонь, вегетарианские и диетические блюда, а также конфессиональное питание (халяль и кошер). Кроме того, будет предложено специальное спортивное питание (стейки из птицы, говядина, отварная говядина, рыба).

Ежедневное меню будет составлять порядка 250-270 наименований блюд. Ротация меню будет осуществляться каждые 7 дней.

Также в Деревне спортсменов отдельно будет работать столовая с белорусской национальной кухней на 150 мест, где будут широко представлены традиционные блюда белорусов: мачанка, солянка вясковая, гороховка с грудинкой, бабка картофельная со шкварками, пячисто, налисники с журавинами, манник с кулагой и др.

Для организации питания всех категорий участников Игр будут использоваться 95% продуктов отечественного производства, за исключением не произрастающих и не производимых в Беларуси.

Во время проведения Игр на 15 спортивных объектах, а также на Октябрьской площади (место проведения спортивных мероприятий по велоспорту) будет обеспечено торговое обслуживание внутри и вблизи спортивных объектов. Это 96 стационарных и временно оборудованных объектов на 183 узла расчета.

Торговое обслуживание болельщиков и гостей Игр будет организовано предприятиями Минска во временно оборудованных павильонах, представленных официальным партнером и спонсором Игр ОАО «Криница».

Ассортимент предлагаемой продукции будет представлен товарами отечественного производства и продукцией общественного питания быстрого приготовления. Это разнообразные сэндвичи, роллы из лаваша, мини-пиццы, мини-шашлычки, бургеры, хот-доги, картофель фри, жареные сардельки, сосиски, снеки, мороженое, горячие и прохладительные напитки, кондитерские изделия.

Кроме того, для гостей и жителей столицы будет организована работа трех фан-зон на площадках возле Дворца спорта, Минск-Арены и Чижовка-Арены, на которых будет организована работа объектов торговли и общественного питания Минска.

Фан-зона «Дворец спорта». Режим работы: 19, 20, 22-29 июня с 10.00 до 24.00, 21 и 30 июня с 10.00 до 4.00.

Вдоль проспекта Победителей будет размещена зона фудкорта протяженностью более 180 метров, на которой будут функционировать 14 объектов питания на 1000 мест. Торговое обслуживание будет обеспечено предприятиями столицы различной формы собственности и ресторанами-представителями 11 посольств (ежедневно участие посольств Грузии, Италии, Турции и чередование 8 посольств при проведении Дней национальных кухонь).

Фан-зона «Минск-Арена». Режим работы: В дни проведения соревнований на МКСК «Минск-Арена» с 10.00 до 23.30, 21 и 30 июня с 10.00 до 1.00. Здесь будут размещены 5 объектов питания с зоной посадочных мест и 5 фудтраков (внутри арены порядка 35 баров).

Фан-зона «Чижовка-Арена». Режим работы: В дни проведения соревнований на ГКСУ «Чижовка-Арена» с 10.00 до 23.30, 21 и 30 июня с 10.00 до 1.00. Будет работать 5 объектов питания на 560 мест.

На всех фан-зонах будет представлен широкий ассортимент продукции формата быстрого обслуживания и предусматривающий приготовление блюд на виду. Это гриль-продукция (колбаски, шашлык, ребрышки, крылья куриные), драники, хот-доги, лаваши и блины с различными начинками и соусами, гамбургеры, мини-пиццы, картофель фри, картофельные дольки, закуски к пиву (хлебные палочки, чипсы и т.д.), сандвичи, бульон с пирожком). В каждой торговой точке будут предложены национальные белорусские блюда.