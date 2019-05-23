В Беларуси планируют поднять уровень оказания хирургической помощи в регионах до уровня столицы. Это подразумевает Концепция развития хирургической помощи жителям Беларуси на 2019-2022 годы, которую разрабатывают специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Как сообщает сайт Министерства здравоохранения, основная цель — поднять уровень оказания хирургической помощи в регионах до уровня столицы. Важно, чтобы пациент, который живет в Наровле, Щучине, Волковыске смог получать такую же медицинскую помощь, как и житель Минска. Прежде всего хирургическую.

Директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо рассказал о новейших технологиях, научных разработках и практике оказания высокотехнологичной помощи.

«Мы разработали такое устройство, которое позволяет сохранять нуждающимся в трансплантации печень, почки, легкие, сердце значительно большее время, чем было раньше. Более того, мы не только сохраняем этот орган, мы проводим его лечение, улучшаем его качества, его свойства и тем самым уменьшаем процент осложнений, который может быть после операции. Сегодня здесь выполняют почти все виды пересадок. С 2014 наши специалисты научились проводить сложнейшую операцию по трансплантации легких. Сейчас насчитывается уже 14 таких вмешательств. Одно из ноу-хау больницы – прибор, который позволяет тщательно обработать донорский орган до пересадки. О белорусских хирургах знают далеко за пределами нашей страны. В этом году наши медики провели 2 первые трансплантации печени в Казахстане – взрослому и ребенку», – отметил О. Руммо.

У белорусских медиков сейчас проходят обучение специалисты из Грузии и Армении. С 2008 года экспорт услуг центра вырос в 42 раза.