Белорусская железная дорога примет участие в крупнейшей в мире международной выставке по логистике, телематике и транспорту Transport logistic-2019, которая пройдет с 4 по 7 июня в Мюнхене (ФРГ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, Белорусская железная дорога участвует в этом мероприятии в качестве экспонента. На стенде будут представлены информационно-рекламные материалы об услугах магистрали, включая услуги, предоставляемые БЖД по доставке болельщиков (гостей, участников) в Минск в период проведения II Европейских игр 2019 года с 21 по 30 июня, а также технического и технологического потенциала перегрузочных мощностей, тарифной политике.

Свои возможности представит на выставке и государственное предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) — официальный экспедитор Белорусской железной дороги и компания «Белинтертранс-Германия», дочернее предприятие компании «БТЛЦ». Компания «Белинтертранс-Германия» имеет представительства в Польше, Китае и Турции и тесно взаимодействует с крупнейшими участниками международного транспортно-логистического бизнеса, представляет качественный информационный сервис благодаря IT-продукту myTransoffice.

В рамках выставки специалисты Белорусской железной дороги планируют провести ряд переговоров с железнодорожными администрациями стран Западной Европы: Германии, Польши, Австрии, Нидерландов, Чехии, с грузовладельцами, представителями портов, стивидорных и экспедиторских компаний по вопросу увеличения объемов перевозок грузов транзитом через территорию Беларуси. Будет уделено внимание контейнерным перевозкам.

За четыре месяца текущего года в сообщении Беларусь-Германия объем перевозок грузов составил 5,4 млн тонн, что в 3,4 раза выше аналогичного периода 2018 года.

Основными пунктами отправления и назначения контейнерных поездов в Европе являются такие города как Дуйсбург, Гамбург, Тилбург.

Примером успешного совместного сотрудничества является перевозка автокомплектующих в Россию по проектам Volkswagen, BMW, AUDI, Mercedes-Benz.

БЖД уделяет особое внимание модернизации инфраструктуры железнодорожных участков на белорусско-польских пограничных железнодорожных переходах.

Сегодня дорога реализует совместные транспортно-логистические проекты более чем с 10 перевозчиками, представляющими Германию, Польшу, Чехию и другие европейские страны.

Специалисты белорусской магистрали в рамках работы выставки проинформируют бизнес-сообщества о потенциале и проведенной БЖД совместно с Польскими государственными железными дорогами работе по обеспечению технической готовности к возобновлению перевозок грузов железнодорожным транспортом через железнодорожный пограничный переход Высоко-Литовск-Черемха. Данный пограничный переход является дополнением к действующим белорусско-польским железнодорожным переходам Брузги-Кузница Белостоцкая и Свислочь-Семянувка.

В настоящее время БЖД принимает активное участие в решении вопросов, связанных с упрощением и автоматизацией таможенных процедур, созданием единой электронной платформы для государственных органов и транспортных организаций.

В целях совершенствования работы с Польскими железными дорогами с учетом возрастающего объема транзитных перевозок реализовано WEB-приложение автоматизированной системы пограничного перегрузочного района, позволяющее отслеживать оперативную обстановку на границе в реальном режиме времени как по вагонам колеи 1520 мм, так и по «узким» вагонам колеи 1435 мм.