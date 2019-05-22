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ЭКОНОМИКА РБ


БОРИСОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОФОРМЛЯЛ СДЕЛКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ «С ВОЗВРАТОМ»
12:08 23.05.2019

Нарушения законодательства, причинение вреда государственному имуществу выявлены Борисовским межрайонным комитетом госконтроля совместно с межрайонной финансовой милицией в ходе проверки ОАО «Борисовский консервный завод».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, чтобы создать видимость эффективной работы, должностные лица предприятия в 2016-2018 годах оформляли фиктивные сделки по реализации готовой продукции, которая впоследствии возвращалась на завод. За три года сумма таких сделок превысила 570 тыс. рублей.

Кроме того, не была обеспечена своевременная реализация более 40 тыс. банок консервной продукции (срок годности истек). Предприятию причинен ущерб в размере свыше 47 тыс. рублей.

Госконтролеры также выявили недостачу продукции на сумму 182 тыс. рублей и активов на 1287 тыс. рублей.

По оценке проверяющих, в ОАО «Борисовский консервный завод» крайне низкий уровень организации претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности. Так, Экономическим судом Минской области в октябре 2017 года исковое заявление ОАО к американской фирме было оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением борисовским предприятием досудебного порядка урегулирования спора. С тех пор завод так и не принял меры по взысканию почти 28 тыс. евро просроченной дебиторской задолженности за поставленную консервную продукцию.

Кроме того, установлены нарушения законодательства о закупках, порядка учета черных и цветных металлов, природоохранного и земельного законодательства.
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