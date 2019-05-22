|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
11:06 23.05.2019
Правительство намерено обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов. Об этом заявил 22 мая премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития республики за истекший период, а также ожидаемые итоги работы экономики в I полугодии 2019 г., январе-сентябре 2019 г. и за год в целом.
"Инвестиции в основной капитал имеют неплохую динамику - рост 7,1%. Вместе с тем при формировании прогноза на 2019 год мы закладывали рост 9,5%. Для выполнения этой задачи нам необходимо обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов", - сказал Сергей Румас.
В правительстве неоднократно рассматривали ход крупных инвестпроектов, и расчеты Минэкономики показывают, что если бы эти проекты реализовывались в соответствии с взятыми обязательствами, то показатель по инвестициям был бы даже перевыполнен.
"Кто за что отвечает - все знают. Есть соответствующее решение правительства. Спрос за эти важные объекты, которые находятся на контроле у Главы государства, будет персональный", - обратил внимание премьер-министр.
Руководитель правительства поручил Минэкономики по итогам I полугодия провести обстоятельный анализ реализации всех важнейших проектов.
"При наличии срыва сроков - причины и предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности", - сказал Сергей Румас.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в I квартале отмечена хорошая динамика поступления в экономику прямых иностранных инвестиций на чистой основе. За I квартал привлекли $973 млн - это вдвое выше установленного задания. Доведенные параметры выполнили все регионы. Активизировалась инвестиционная деятельность европейских стран. Удельный вес прямых инвестиций из Европы увеличился на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
Курсы в банках
на 23.05.2019
Конвертация в банках
на 23.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте