Правительство намерено обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов. Об этом заявил 22 мая премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития республики за истекший период, а также ожидаемые итоги работы экономики в I полугодии 2019 г., январе-сентябре 2019 г. и за год в целом.

"Инвестиции в основной капитал имеют неплохую динамику - рост 7,1%. Вместе с тем при формировании прогноза на 2019 год мы закладывали рост 9,5%. Для выполнения этой задачи нам необходимо обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов", - сказал Сергей Румас.

В правительстве неоднократно рассматривали ход крупных инвестпроектов, и расчеты Минэкономики показывают, что если бы эти проекты реализовывались в соответствии с взятыми обязательствами, то показатель по инвестициям был бы даже перевыполнен.

"Кто за что отвечает - все знают. Есть соответствующее решение правительства. Спрос за эти важные объекты, которые находятся на контроле у Главы государства, будет персональный", - обратил внимание премьер-министр.

Руководитель правительства поручил Минэкономики по итогам I полугодия провести обстоятельный анализ реализации всех важнейших проектов.

"При наличии срыва сроков - причины и предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности", - сказал Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в I квартале отмечена хорошая динамика поступления в экономику прямых иностранных инвестиций на чистой основе. За I квартал привлекли $973 млн - это вдвое выше установленного задания. Доведенные параметры выполнили все регионы. Активизировалась инвестиционная деятельность европейских стран. Удельный вес прямых инвестиций из Европы увеличился на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.