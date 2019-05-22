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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПРЕДСТАВИЛ ПАССАЖИРСКУЮ И ЗЕРНОУБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В ВОРОНЕЖЕ
10:44 23.05.2019

ОАО «МАЗ» приняло участие в III Форуме-выставке «Логистика Черноземья», который прошел вместе с XII Воронежским промышленным форумом 21-22 мая в Воронежской области (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Минский автомобильный завод представил пассажирскую и зерноуборочную технику, а также автомобиль-офис «Купава 4778810».

Автобус «МАЗ 203» уже давно зарекомендовал себя на российском рынке. Эта модель полностью низкопольная, входы в салон оснащены раскладными пандусами, в автобусах установлены удобные мягкие сиденья и более совершенная система вентиляции, увеличен размер форточек. В автобусах 28 сидений, а общая пассажировместимость – 105 человек. Из технических преимуществ – двигатель марки Mercedes и автоматическая коробка передач.

Передвижной офис «Купава-478810» призван обеспечить комфорт для участников переговоров. Мобильный офис оснащен эргономичной мебелью: столом и мягким угловым диваном. В блоке переговоров установлены 32-дюймовый телевизор и ноутбук. Wi-Fi маршрутизатор обеспечивает выход в интернет и соединение мобильных устройств с телевизором. Кухонный блок также оборудован всем необходимым, включая чайник, холодильник, кофемашину и электрическую плиту.
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