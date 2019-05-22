В целях проведения в сельскохозяйственных организациях республики сортосмены и сортообновления 23 мая под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Гракуна будет проведено совещание на базе ГСХУ «Молодечненская сортоиспытательная станция».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, участники совещания планируют рассмотреть проблемные вопросы в области семеноводства при подготовке к весенним полевым работам 2019 года и итоги 2018 года; результаты проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений и грунтового сортового контроля на базе сортоиспытательной станции.

Кроме того, будут обсуждаться принимаемые меры для проведения субъектами семеноводства сортосмены и сортообновления семян сельскохозяйственных растений в 2019 году в требуемых объемах; вопросы производства и реализации оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений на внутреннем и внешнем рынках, перспективные направления в селекции для внедрения в сельхозпроизводство.

Участники мероприятия также подведут итоги сортоиспытания сельскохозяйственных растений в 2018 году, обсудят качество семян зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных растений, произведенных в элитпроизводящих организациях под урожай 2019 года.

Помимо этого, пойдет речь о результатах селекции отечественных семян кукурузы, перспективных направлениях по вопросу увеличения доли отечественных гибридов кукурузы в сельскохозяйственном производстве республики.

В совещании примут участие научные сотрудники республиканских унитарных предприятий «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», РНДУП «Полесский институт растениеводства», заместители председателей комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, руководители областных предприятий по производству семян многолетних трав и элитпроизводящих организаций, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Республиканского объединения «Белсемена», ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений».