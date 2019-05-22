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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ВНЕДРИЛА НОВЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
09:38 23.05.2019

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями Белорусская железная дорога совместно с ОО «Белорусское общество глухих» организовали новый канал связи через приложение Skype.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, чтобы пассажиру с нарушением слуха получить необходимую информацию или помощь по оказанию услуг железнодорожного транспорта, ему нужно используя приложение Skype по ссылкам, размещенным на официальном сайте БЖД (www.rw.by) в разделе «105 Контакт-центр», связаться на языке жестов со специалистом Белорусского общества глухих. В свою очередь интересующую информацию специалисту Белорусского общества глухих в онлайн режиме сообщает оператор Контакт-центра Белорусской железной дороги.

Проведенная работа направлена на повышение доступности железнодорожного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями и является продолжением функционала единого телефонного номера поддержки пассажиров «151».

Напомним, что с помощью телефонного номера «151» осуществляется информационная поддержка дистанционных каналов продаж проездных документов (через интернет), ситуационная помощь лицам с ограниченными физическими возможностями, а также помощь в урегулировании нестандартных ситуаций при получении пассажирами услуг железнодорожного транспорта.
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