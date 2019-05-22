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ЭКОНОМИКА РБ


В I КВАРТАЛЕ РОСТ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОБЕСПЕЧЕН ПРИ СОХРАНЕНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
09:21 23.05.2019

В I квартале рост экономики за истекший период обеспечен при сохранении макроэкономической сбалансированности. Это отметил 22 мая премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития республики за истекший период, а также ожидаемые итоги работы экономики в I полугодии 2019 г., январе-сентябре 2019 г. и за год в целом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в I квартале выполнено 6 из 7 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. Уровень инфляции удерживается в пределах запланированных значений, обеспечено положительное сальдо внешней торговли.

Республиканский бюджет исполняется, как и было запланировано.

"Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме", - подчеркнул премьер-министр.

При этом золотовалютные резервные активы страны увеличились на $0,4 млрд и составили $7,6 млрд. По его оценке, стабильно функционирует внутренний валютный рынок.

Не выполнен только показатель по экспорту товаров и услуг (98,1% при задании 100,5%), однако по результатам I полугодия нужно исправить ситуацию.

"Подписано распоряжение об установлении персональной ответственности премьер-министра за рост экономики за счет внешних факторов и за выполнение показателей по экспорту. Мы в ближайшее время установим алгоритм, как мы будем работать по экспорту, чтобы те министерства, госорганы, посольства, которые не выполняют этот показатель, ежемесячно чувствовали напряжение, и по результатам полугодия мы вошли в установленные задания", - сказал Сергей Румас.

За январь-март экспорт товаров снизился на $250 млн - это на 3,2% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года. Снизились объемы экспорта продуктов нефтепереработки, грузовых автомобилей, машин для уборки сельхозкультур, электрических трансформаторов.

"Существенно приросли по экспорту услуг в IT-сфере - 30%, добавили в сфере транспортных услуг 2,5%. Вместе с тем откровенно провалили по другим позициям. Как, например, по строительным, инженерным и архитектурным услугам - снижение составило 1,5 раза", - констатировал премьер-министр.

ВВП Беларуси за четыре месяца 2019 года вырос на 1,4% - это соответствует прогнозу, по I полугодию необходимо обеспечить рост на 1,8%. Пока "тормозит" сельское хозяйство (99,4% к аналогичному периоду прошлого года) и все, что связано с потреблением газа, электро- и теплоэнергии (98%).

"Если по энергетике это объяснимо и в принципе неплохо (для экономики это в целом снижение энергозатрат), то министра сельского хозяйства и продовольствия прошу доложить о ситуации на селе. Благоприятные погодные условия и как никогда организованно проведенная весенняя полевая кампания позволяют рассчитывать на серьезную отдачу от сельского хозяйства", - подчеркнул Сергей Румас.
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