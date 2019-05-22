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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ
17:17 22.05.2019

Изменение подходов к финансированию инфраструктуры на территории городов-спутников заложено в проект, направленный на корректировку указа от 7 мая 2014 г. № 214 «О развитии городов-спутников». Об этом журналистам рассказала начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, комментируя план мероприятий по реализации директивы № 8 от 4 марта 2019 г. «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предусматривается возможность финансирования из бюджета Минска жилья, объектов социального назначения, инженерных сетей и коммуникаций, транспортной инфраструктуры на территории городов-спутников. А также замена заказчика по разработке их генеральных планов.

Пока речь идет в первую очередь о Смолевичах. Здесь в соответствии с указом № 103 от 15 марта 2019 г. запланировано строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей столицы. В перспективе этот опыт может быть распространен и на другие города-спутники Минска: Руденск, Заславль, Фаниполь, Дзержинск и Логойск.

Разработкой документа занимается Минстройархитектуры, однако пока он окончательно не согласован.

Сейчас основная роль в развитии таких населенных пунктов отводится местным органам власти, практика показала, что многие моменты в этом вопросе не урегулированы.

«Бюджетным кодексом предусмотрено, что деньги на разработку проекта, строительство жилья, инфраструктуры, объектов социального назначения осваиваются той территориальной единицей, на чьей территории они находятся. Финансовые средства иной территориальной единицы могут быть использованы только на основании разрешительной документации», - рассказала о действующем порядке Ольга Верамей.

Напомним, о том, что строительство жилья в Минске надо сокращать и развивать города-спутники заявил в марте Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Анатолия Сивака.

«Мы договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. У нас уже и так, по-моему, 20 % в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый, и я знаю, как минчане это восприняли. И они поддерживают такую тенденцию», ­- сказал тогда Лукашенко в эфире канала «Беларусь 1».

На 2019 года также намечена разработка проекта указа, предусматривающего изменение указа от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры». Документ установит дополнительные источники финансирования строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к жилью.
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