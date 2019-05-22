Полуфинал Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в Беларуси состоится 6 июня в рамках выставки «Белорусская агропромышленная неделя-2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в оргкомитете, от Беларуси подали заявки 18 инновационных проектов (7 проектов – по отрасли «Промышленность», 6 – «Сельское хозяйство», 5 – «Торговля»). В полуфинал выйдут 10 проектов, получивших наивысшие оценки жюри в отборочном туре, а 3 проекта станут победителями полуфинала и примут участие в финале конкурса.

«Белорусская агропромышленная неделя» представляет собой серию специализированных выставок, семинаров, встреч с учеными, разработчиками техники, а также презентаций белорусских и зарубежных компаний. Участие в этом мероприятии примут более 70 тыс. человек.

Международный конкурс инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» – межгосударственный проект, который Евразийская экономическая комиссия успешно осуществила в 2018 г., реализует в 2019 г. и планирует реализовать в 2020 г.

Цель конкурса – выявить компании и проекты в государствах – членах Евразийского экономического союза, способные внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки ЕАЭС.

Конкурс призван быть постоянно действующей международной площадкой для экспертизы и обмена практическим опытом в сфере цифровой трансформации экономики государств – членов ЕАЭС. Он должен стать катализатором процессов по формированию пула консорциумов и кооперационных связей, что будет содействовать значительному ускорению реализации цифровой повестки и формированию евразийских экосистем в большинстве секторов экономики.

Полуфиналы конкурса проходят во всех пяти государствах – членах ЕАЭС. По три победителя в каждом полуфинале (всего – 15 инновационных проектов) отправятся на финал конкурса, который состоится в сентябре 2019 г. на форуме «Евразийская неделя – 2019» (Бишкек, Кыргызстан). Жюри конкурса под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян выберет трех победителей конкурса, а еще двум проектам будет присуждена победа в категории «Симпатии ЕЭК».