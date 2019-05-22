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ЭКОНОМИКА РБ


«БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОЧТИ В 2 РАЗА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ В ЭКВАДОРЕ
16:43 22.05.2019

ПО «Белоруснефть» почти вдвое увеличило добычу нефти в Эквадоре. Об этом в интервью порталу neft.by сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефти» Андрей Бохан.

Белорусы пробурили в Эквадоре уже 10-ю скважину на месторождении Армадильо (Блок 55). 19 мая она вышла на рабочий режим добычи. Теперь суммарно десять скважин дают 500 тонн нефти в сутки. В конце прошлого года эта цифра составляла 270 тонн. «Вырасти» удалось за счет четырех скважин, пробуренных уже в 2019-м.

«Ввод этой скважины позволил достичь знаковой для нас цифры в Эквадоре – теперь со всех десяти скважин мы добываем в сутки 500 тонн. С начала года объем суточной добычи увеличился более чем на 200 тонн. Таким образом, за счет четырех скважин, пробуренных в 2019 году, нам удалось нарастить добычу почти в два раза», – сказал А. Бохан.

Несмотря на то, что Армадильо (Блок 55) – объект новый, а значит с высокими геологоразведочными рисками, все скважины, пробуренные в Эквадоре белорусскими нефтяниками, вышли на эффективную работу. Поэтому такой рост добычи оценивают в «Белоруснефти» как значительный успех. Успех всего коллектива геологов, сейсморазведчиков, инженеров, работающих в Эквадоре и Беларуси.

Нынешний год в «Белоруснефти», как и предыдущий, считают важным с точки зрения разработки нефтяных месторождений в Эквадоре. В 2019 году планируется кроме четырех уже построенных скважин, пробурить еще две. И довести эксплуатационный фонд до 12 скважин. А также завершить строительство всей наземной инфраструктуры по подготовке нефти и воды на месторождении Армадильо (Блок 55).

Глубина скважин, пробуренных в Эквадоре – до 3,5 км. Добыча нефти ведется из двух продуктивных горизонтов – U inferior и Hollin Superior.

«Такие результаты – это правильно выстроенная системная работа. Специалисты детально проанализировали всю информацию, затем уже в Беларуси геологи провели обработку, интерпретацию всех сейсмических данных, построили геологические модели месторождения. После бурения каждой скважины проводились своевременные уточнения с учетом геологических и динамических моделей месторождения», – отметил А. Бохан.

В 2013 году учреждено дочернее предприятие – АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.». С марта 2015 года АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.» по контракту с компанией «Петроамазонас» выполняет комплексные работы по оптимизации добычи, повышению нефтеотдачи пластов и геологоразведке на месторождении Армадильо (Блок 55). В соответствии с производственной программой построено 10 скважин, получены устойчивые промышленные притоки нефти, доказан геологический потенциал блока 55, ведется коммерческая добыча нефти. Всего планируется пробурить 12 скважины, сформировав добывающий кластер со всей необходимой наземной инфраструктурой.
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