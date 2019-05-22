Председатель Совета Республиканского союза туристических организаций Иван Чура и директор Союза Валентин Цехмейстер 20 мая встретились с заместителем министра спорта и туризма Михаилом Портным и директором Департамента по туризму Андреем Молчаном.

В ходе встречи было передано письмо о том, что РСТО не готов согласовать представленный вариант проекта закона «О туризме».

Как сообщает сайт РСТО, данный законопроект подготовлен Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма, в прошлом месяце состоялось его обсуждение на общественно-консультационном совете. В мае документ должен быть согласован с заинтересованными сторонами. В июне проект будет опубликован и, как планируется, пройдет его общественное обсуждение. Далее документ поступит в Совет министров. Конечной инстанцией станет Палата представителей Национального собрания Беларуси, куда проект должен поступить осенью. Республиканский союз туристических организацией ранее выразил свое несогласие с подготовленным документом, особенно в части статьи 18, в которой идет речь о финансовых гарантиях, страховых и банковских депозитах, а также фондах персональной ответственности операторов.

«Передавая наше письмо, мы еще раз в личной беседе подчеркнули, что не поддерживаем законопроект в представленном виде. Что касается фингарантий, то они способны погубить белорусскую туристическую отрасль. Введение страхования операторских рисков невозможно по своей сути, это нам разъяснили страховщики. Поэтому мы готовы рассматривать создание фондов (обязательно при союзах и общественных объединениях), и за каждую бронь переводить в этот фонд некую разумную сумму. Но условия создания таких фондов и размер отчислений требуют детальной проработки, сумма должна быть адекватной. Хочу подчеркнуть, что у нас состоялся очень конструктивный разговор в Министерстве. Мы, со своей стороны, выразили готовность находить компромисс. Представители Министерства спорта и туризма также готовы продолжать обсуждение проекта закона «О туризме». В любом случае, мы четко обозначили свою позицию, и сейчас мяч находится на стороне Министерства. РСТО готов к дальнейшему сотрудничеству – для того чтобы вместе подготовить такой закон, который не нанесет вреда отрасли, а будет способствовать дальнейшему развитию белорусского турбизнеса», – сказал И. Чура.