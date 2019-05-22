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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР SAP NEXT-GEN LAB НАЧАЛ РАБОТУ В БГУ
14:45 22.05.2019

В БГУ начал работу первый в Беларуси инновационный центр SAP Next-Gen Lab. Его открытие стало результатом 10-летнего сотрудничества ведущего вуза нашей страны с известной компанией SAP СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, деятельность центра направлена на решение практических задач студентами. Функционировать он будет на базе факультета прикладной математики и информатики. Особенностью станет междисциплинарная направленность. Студент любого факультета БГУ, независимо от профиля, сможет здесь реализовать свои инициативы.

Обучающиеся будут выполнять проекты бизнес-компаний и предприятий, проводить математическое моделирование логистических процессов. Любой заказчик сможет получить количественное вычисление и рекомендации по уменьшению издержек и увеличению прибыли. Также планируется разрабатывать темы курсовых и дипломных работ под запросы конкретных организаций.

Работа в центре подразумевает различные форматы вовлечения студентов и преподавателей в инновационную деятельность: от лекционных занятий, знакомства с передовыми технологиями и принципами построения новых бизнес-моделей в эпоху глобальной цифровой революции до реализации групповых и индивидуальных проектов. Здесь создадут все условия для запуска собственного стартапа. Студенты и преподаватели БГУ получат доступ к уникальному учебному материалу SAP для создания прототипов с использованием новейших технологий, смогут пройти дистанционные и очные курсы обучения, тренинги, организованные IT-корпорацией.

В числе приоритетных задач центра подготовка специалистов по робототехнике. Центр станет образовательной площадкой по обучению создания автоматизированных машин для решения промышленных задач. Занятия будут посвящены разработке различных моделей, систем управления ими, работе с робототехническими устройствами.

SAP Next-Gen Lab уже оснащена необходимым техническим оборудованием: компьютерами, 3D-принтерами, гарнитурой дополненной реальности.

Кроме того, на базе центра будут организовываться практические и лабораторные занятия со студентами, научно-практические конференции и семинары для сотрудников БГУ и др. Стартовым мероприятием стал «Хакатон» креативного мышления и программирования. Здесь команды в составе студентов различных факультетов БГУ готовили решения по ряду проектов. В число заданий была включена разработка приложений для управления поведением участников форумов и конференций с целью оптимизации посещения стендов и выступлений; создание программы для мониторинга впечатлений с помощью компьютерного зрения по определению степени удовлетворения объектов. Также студенты предлагали свои идеи по созданию умных светофоров, которые могут отслеживать в режиме реального времени ситуации по загруженности перекрестков и оптимизации времени работы на основании обработанных данных.

Отметим, всего на постсоветском пространстве сегодня функционируют только 14 идентичных центров.
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