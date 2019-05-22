ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «БЕЛШИНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В УФЕ

14:15 22.05.2019 ОАО «Белшина» принимает участие в выставке «Газ. Нефть. Технологии», которая проходит 21-24 мая в Уфе (Республика Башкортостан, Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке представлены разработки ОАО «Белшина»: 315/80R22,5 BEL-278 Belshina; 385/65R22,5 Бел-146 Belshina; 225/60R18 BEL-403 Astarta SUV; 225/45R17 BEL-285 Artmotion HP; 225/65R17 BEL-517 Artmotion Snow HP. Участие в выставке предоставляет участникам возможность личных встреч с руководителями крупнейших отраслевых предприятий, ключевых департаментов и технических подразделений. В этом году программа выставки включает более 20 деловых тематических мероприятий, в том числе Пленарное заседание «Цифровая трансформация нефтегазохимической отрасли России: проблемы и перспективы».