|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В УФЕ
14:15 22.05.2019
ОАО «Белшина» принимает участие в выставке «Газ. Нефть. Технологии», которая проходит 21-24 мая в Уфе (Республика Башкортостан, Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке представлены разработки ОАО «Белшина»: 315/80R22,5 BEL-278 Belshina; 385/65R22,5 Бел-146 Belshina; 225/60R18 BEL-403 Astarta SUV; 225/45R17 BEL-285 Artmotion HP; 225/65R17 BEL-517 Artmotion Snow HP.
Участие в выставке предоставляет участникам возможность личных встреч с руководителями крупнейших отраслевых предприятий, ключевых департаментов и технических подразделений.
В этом году программа выставки включает более 20 деловых тематических мероприятий, в том числе Пленарное заседание «Цифровая трансформация нефтегазохимической отрасли России: проблемы и перспективы».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
Курсы в банках
на 22.05.2019
Конвертация в банках
на 22.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте