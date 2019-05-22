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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ВПЕРВЫЕ ВЫПУСТИЛО КАРТУ-ПАЗЛ
13:19 22.05.2019
РУП «Белкартография» расширило ассортиментную линейку – впервые выпущена и поступила в продажу карта-пазл «Животный и растительный мир Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, карту-пазл «Животный и растительный мир Беларуси» можно приобрести как в интернет-магазине РУП «Белкартография», так и в магазине предприятия по адресу: Минск, пр. Машерова, 17. Цена новинки в фирменной торговой сети предприятия составляет 6,02 руб. Также карта направлена в торговую сеть книжных магазинов «Белкнига».
Продукция предназначена для детей старше 6 лет. Карта-пазл состоит из 90 элементов. Размер в собранном виде 45,7х39,4 см. Развивает моторику, воображение и ассоциативные навыки.
Предприятием освоено изготовление скретч-карт Беларуси и мира. Кроме того, в электронном виде на компьютерной флешке выпущена экспериментальная опытная партия четырехтомника «Вялікі гістарычны атлас Беларусі».
В настоящее время на предприятии изучается спрос на версию Атлас в цифре.
Вскоре к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, у «Белкартографии» должна появиться еще одна электронная новинка – картографический веб-ресурс «Открой Минск. Карта для детей».
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