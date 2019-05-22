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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧИ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
13:02 22.05.2019
Около 1,5 тыс. неиспользуемых объектов всех форм собственности выявлено в Гомельской области в результате инвентаризации, проведенной совместно горрайисполкомами и комитетом «Гомельоблимущество».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на 1 мая 2019 года в отношении половины выявленных объектов проведены необходимые мероприятия по их вовлечению.
Данная работа в Гомельской области проводится системно и последовательно. Основные направления – это учет, выявление неиспользуемого имущества и задействование его в хозяйственном обороте.
В результате проводимой работы по показателю эффективности использования государственного имущества на 01.04.2019 Гомельская область находится в лидерах среди областей (с наименьшим удельным весом неиспользуемых и законсервированных площадей – 2,3%).
Председатель комитета «Гомельоблимущество» Наталья Сацута на заседании Гомельского облисполкома озвучила резервы по повышению эффективности использования недвижимого имущества, расположенного на территории Гомельской области, отмечены регионы, которым необходимо активизировать работу в данном направлении.
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