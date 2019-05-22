Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 изменяет условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 июня на большинстве тарифных планов фиксированной связи будет увеличена скорость доступа в интернет: на линейке «Домашний», включающей телевидение, и большинстве тарифах линейки «Интернет» она вырастет от 10 до 20 Мбит/с (в зависимости от тарифного плана), что позволит абонентам этих тарифных линеек получать еще более качественный доступ в сеть интернет и наилучший пользовательский опыт при просмотре потокового видео, прослушивания музыки, участия в мультипользовательских играх или загрузки «тяжелого» контента.

С увеличением скорости доступа в интернет тарифные планы будут переименованы. Так, например, тарифный план с текущим названием «Домашний 80» и предоставляющий доступ в интернет на скорости до 80 Мбит/с, с 1 июня будет называться «Домашний 100», обеспечивая клиентам доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Вместе с тем, на некоторых тарифных планах фиксированной связи и телевидения изменится стоимость услуг. Для частных клиентов ежемесячный платеж увеличится от 1,79% до 6,5% в среднем, в зависимости от тарифного плана. Для корпоративных клиентов стоимость услуг связи увеличится в среднем на 5%.

С обновленными условиями и ценами на услуги фиксированной связи и телевидения можно ознакомиться на сайте компании.