При содействии Дирекции II Европейских игр ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» подготовлена разноплановая почтовая продукция: это художественные маркированные и немаркированные карточки, художественные маркированные конверты, красивая сувенирная продукция.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, выпущены 4 почтовые марки, на которых представлены одни из самых популярных и зрелищных видов спорта. Цветовая гамма марок сочетается с символикой II Европейских игр — логотипом и слоганом «Яркий год, яркий ты».

С помощью технологии дополненной реальности для этих марок разрабатывается специальный сценарий. Увидеть его можно будет, применив бесплатное мобильное приложение AR MARKA BELARUS (3D-картинка появится при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением).

Кроме того, с 21 по 30 июня на почтамте Минска будет проходить специальное гашение.

С 21 по 30 июня Беларусь примет II Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.