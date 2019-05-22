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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ФИРМА ЗАВЫСИЛА НА 100 ТЫС. РУБЛЕЙ ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЖИЛФОНДЕ
11:35 22.05.2019
Столичная строительная фирма при выполнении работ на объектах жилищного фонда Минской области и Минска значительно завысила фактический расход строительных материалов. Это было установлено в ходе проверочных мероприятий, проведенных оперативниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, фактический расход сыпучих материалов (штукатурка, шпатлевка, мастика, краска и т.п.) при строительно-монтажных работах был существенно ниже запланированного проектно-строительной документацией. Однако должностные лица фирмы-подрядчика включали в акты выполненных работ объемы стройматериалов, исходя из проектной документации, а не из фактического расхода.
Заказчик исправно оплачивал их стоимость, хотя часть строительных материалов не закупалась и не использовалась при выполнении работ. Это влекло излишние затраты заказчика и необоснованное повышение стоимости для конечного потребителя.
Должностные лица предприятия-подрядчика для подтверждения обоснованности платежей за якобы необходимые к закупке и включенные в акты выполненных работ материалы пользовались услугами лжеструктуры (ее деятельность пресечена работниками финансовой милиции).
Эта структура выставляла предприятию-подрядчику фиктивные счета к оплате, а также изготавливала подложные документы о поставках строительных материалов на объекты. Как результат, денежные средства «за воздух», полученные от заказчика, подрядчик исправно перечислял на счета лжеструктуры. После обналичивания деньги возвращались должностным лицам предприятия-подрядчика и использовались ими в личных целях.
Сумма похищенных по такой схеме денежных средств превысила 100 тыс. рублей.
При получении очередного «транша» должностные лица предприятия-подрядчика были задержаны.
За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями управлением Следственного комитета по Минской области в отношении должностных лиц коммерческой структуры (двух прорабов и снабженца) возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса.
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