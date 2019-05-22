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ЭКОНОМИКА РБ
ИТОГИ ПЕРВОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА СТАРТАПОВ STARTUP HEART ПОДВЕЛИ В БГУ
11:19 22.05.2019
В БГУ подвели итоги первого республиканского молодежного конкурса стартапов Startup Heart.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, победу в конкурсе одержал проект студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники ABSTERGO. Инициатива направлена на создание аппаратно-программного комплекса для ранней диагностики психических нарушений у больных аутизмом. Данный комплекс может помочь людям с аутизмом комфортно взаимодействовать с окружающими, тем самым затормозить или остановить прогрессирование болезни. Более того разработчики предлагают решить проблему диагностики и лечения расстройства сенсорной интеграции (состояние, которое создает трудности в обработке информации от органов чувств в результате ее недостаточности или переизбытка) с помощью виртуальной среды.
Также жюри отметило шесть проектов специальными призами. Среди них сервис по доставке товаров для студентов и преподавателей, магазин с одеждой, изготовленной из вторичных материалов, система цифровых сервисов, помогающих рационально распределять время и деньги.
Отметим, что всего в финале конкурса было представлено 28 инициатив. Презентация каждой из них происходила в присутствии инвесторов, которые оценивали эффективность и значимость стартапов. Заключительный этап соревнования состоялся 17 мая.
Организатором конкурса выступил экономический факультет БГУ.
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