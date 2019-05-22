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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
11:10 22.05.2019
Машины холдинга «АМКОДОР» экспонируются на Международной агропромышленной выставке «Золотая нива-2019» с полевой демонстрацией техники и технологий, которая проходит 21-24 мая в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на экспозиции официального дистрибьютора холдинга «АМКОДОР» на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России ООО «Амкодор-Юг» представлены погрузчик универсальный «АМКОДОР 332С4-01» и экскаватор-погрузчик «АМКОДОР 702ЕА».
На стенде ООО «Амкодор-Юг» также можно получить необходимую информацию об эксплуатационных характеристиках техники, сервисном сопровождении и условиях ее приобретения.
Среди участников выставки – более 350 компаний из 42 регионов России и 16 стран.
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