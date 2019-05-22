ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНПРОКУРАТУРА ВСКРЫЛА НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ГКНТ
10:38 22.05.2019

Генпрокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства в системе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, комиссии по противодействию коррупции, действующие в системе Комитета, не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях. Планируемые комиссиями мероприятия нередко были формальны и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки.

В ходе проверки установлено, что у значительного числа должностных лиц Комитета и подведомственных ему организаций кадровые службы не отобрали обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений. Это способствовало совершению правонарушений.

Так, отдельные должностные лица в нарушение закона наряду с государственной службой выполняли иную оплачиваемую работу. Один из начальников отдела Комитета выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности.

Директор одного из подчиненных Комитету институтов принял на должность научного сотрудника работника, который не соответствовал квалификационным требованиям – у него отсутствовали специальное образование, опыт работы. В этом же институте числилась работающей по совместительству, но не осуществляла деятельность дочь директора. Сам директор совмещал руководство институтом с должностью ведущего научного сотрудника другого учреждения, хотя графики работы были фактически несовестимы. Генеральная прокуратура по этим фактам организовала проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

Прокуроры также выявили случаи непредставления деклараций о доходах и имуществе или их неполного декларирования должностными лицами. Характерно, что приказы Председателя Комитета о периодической проверке таких деклараций своевременно не выполнялись.

При проведении государственных закупок профильные комиссии не всегда информировали участников конкурса о победителе, отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. Сведения о результатах государственных закупок, заключении договоров и их исполнении на официальном сайте Комитета не размещались.

В ходе проверки обнаружены нарушения при выполнении Комитетом функций заказчика научных исследований и разработок. Несмотря на перечисление бюджетных средств исполнителю контроль за выполнением отдельных мероприятий программных документов отсутствовал.

Например, ГУ «БелИСА» доработало автоматизированную систему мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и в декабре 2017 года передало ее заказчику. Однако на момент проверки система в эксплуатацию не введена, что не позволило дать оценку завершенности проекта.

Указанные факты свидетельствуют о коррупционных рисках при использовании бюджетных средств, создают условия для коррупционных правонарушений в виде неправомерного предпочтения интересов физических или юридических лиц и предоставления им необоснованных льгот и привилегий.

Представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в настоящее время рассматривается в Комитете. О результатах проверки Генеральная прокуратура проинформировала Совет министров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
валюта курс
EUR 2.3142
USD 2.0759
RUB 3.2154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3160 +0.0018
USD 2.0757 -0.0002
RUB 3.2234 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3180
USD 2.0750 2.0770
RUB 3.2210 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1180
EUR/RUB 71.5000 71.9800
USD/RUB 64.2000 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте