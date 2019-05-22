Генпрокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства в системе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, комиссии по противодействию коррупции, действующие в системе Комитета, не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях. Планируемые комиссиями мероприятия нередко были формальны и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки.

В ходе проверки установлено, что у значительного числа должностных лиц Комитета и подведомственных ему организаций кадровые службы не отобрали обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений. Это способствовало совершению правонарушений.

Так, отдельные должностные лица в нарушение закона наряду с государственной службой выполняли иную оплачиваемую работу. Один из начальников отдела Комитета выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности.

Директор одного из подчиненных Комитету институтов принял на должность научного сотрудника работника, который не соответствовал квалификационным требованиям – у него отсутствовали специальное образование, опыт работы. В этом же институте числилась работающей по совместительству, но не осуществляла деятельность дочь директора. Сам директор совмещал руководство институтом с должностью ведущего научного сотрудника другого учреждения, хотя графики работы были фактически несовестимы. Генеральная прокуратура по этим фактам организовала проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

Прокуроры также выявили случаи непредставления деклараций о доходах и имуществе или их неполного декларирования должностными лицами. Характерно, что приказы Председателя Комитета о периодической проверке таких деклараций своевременно не выполнялись.

При проведении государственных закупок профильные комиссии не всегда информировали участников конкурса о победителе, отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. Сведения о результатах государственных закупок, заключении договоров и их исполнении на официальном сайте Комитета не размещались.

В ходе проверки обнаружены нарушения при выполнении Комитетом функций заказчика научных исследований и разработок. Несмотря на перечисление бюджетных средств исполнителю контроль за выполнением отдельных мероприятий программных документов отсутствовал.

Например, ГУ «БелИСА» доработало автоматизированную систему мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и в декабре 2017 года передало ее заказчику. Однако на момент проверки система в эксплуатацию не введена, что не позволило дать оценку завершенности проекта.

Указанные факты свидетельствуют о коррупционных рисках при использовании бюджетных средств, создают условия для коррупционных правонарушений в виде неправомерного предпочтения интересов физических или юридических лиц и предоставления им необоснованных льгот и привилегий.

Представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в настоящее время рассматривается в Комитете. О результатах проверки Генеральная прокуратура проинформировала Совет министров.