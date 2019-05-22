Белорусские нефтяники с 1 мая приступили к работам по цементированию скважин в Украине по заключенному ранее контракту. Это новый вид деятельности для «Белоруснефти» на украинском нефтесервисном рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Белоруснефть», первым объектом стала скважина №4 Бригадировского газоконденсатного месторождения. Для выполнения работ на субподрядной основе привлечена дочерняя компания «Белоруснефти» – ООО «Сервис Ойл». Украинской «дочке» на время проведения скважинных операций в аренду передан цементировочный флот с экипажем. Для выполнения поставленных задач в соседнюю страну мобилизовано 18 единиц специальной техники Тампонажного управления, в том числе, установка НС-1000, обслуживающий персонал и необходимое вспомогательное оборудование. Первой операции предшествовал комплекс подготовительных работ.

«Специалистами «Белоруснефти» для компании «Укргаздобыча» выполнено несколько операций по цементированию. Это две секции эксплуатационной колонны диаметром 177,8 мм на скважине №4 Бригадировского месторождения, а также две секции эксплуатационной колонны диаметром 140х168 мм на скважине №75 Скворцовской площади. Цементирование выполнено успешно. Получены первые положительные результаты», – отметил заместитель начальника отдела внешнего сервиса по строительству и ремонту скважин УСТиС Центрального аппарата Игорь Сазонов.