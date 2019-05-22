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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕН СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
09:51 22.05.2019

Сельскохозяйственные организации республики в текущем году проводят сев яровых культур в оптимальные технологические сроки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сев основных яровых культур завершен. Посеяно 2530,3 тыс. га яровых, в том числе: ранних яровых зерновых и зернобобовых – 908,4 тыс. га, льна-долгунца – 51,8, сахарной свеклы – 95,7, ярового рапса – 66,4, картофеля – 26,3, кукурузы – 1055,8.

Завершаются работы по севу овощей (посеяно 5,1 тыс. га, или 92% к плану), однолетних трав (285,7 тыс. га, или 93% к плану).

По состоянию на 20 мая 2019 года накоплено 731,7 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (100% к уровню 2018 года), в том числе: азотных удобрений – 348,3 тыс. тонн (95%), фосфорных – 60,9 (82%) и калийных удобрений – 322,5 тыс. тонн (110% к уровню 2018 года).

Во всех областях ведется вторая подкормка озимых культур, подкормлено 799,1 тыс. га озимых зерновых культур (59% к сохранившейся площади) и 253 тыс. га озимых крестоцветных (70%).

Для завершения подкормок сельскохозяйственных культур закупка минеральных удобрений продолжается.

Продолжается закупка средств защиты растений в соответствии с проведенными конкурсами.

В настоящее время аграриями ведутся уходные работы, продолжается внесение органических удобрений.

Имеющийся машинно-тракторный парк позволяет провести весь комплекс полевых работ в технологические сроки, при условии полного его задействования и эффективного использования.

Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники осуществляют дилерские (технические) центры заводов-изготовителей и специализированные организации агросервисного обслуживания. Во всех организациях организовано дежурство специалистов в выходные и праздничные дни. Созданы мобильные ремонтные звенья, которые обеспеченны средствами передвижения, сотовой связи, необходимым оборудованием и запасными частями.
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