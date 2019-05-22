День предприятия ОАО «НПО «Центр» пройдет 22 мая на базе отдела обслуживания граждан № 2 комитета по труду (пр. Любимова, 14, с 10:00 до 12:00), занятости и социальной защите Мингорисполкома, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в управлении занятости населения комитета, цель мероприятия — содействие гражданам в поиске работы в сфере промышленности. НПО представит вакансии по следующим профессиям: инженер-технолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер по наладке и испытаниям, вальцовщик, оператор станков с программным управлением, инженер-конструктор, токарь-расточник, слесарь механосборочных работ и другие.

Посетители мероприятия также смогут получить информационные материалы об услугах, предоставляемых органами государственной службы занятости населения.